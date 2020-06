Da donna a uomo e viceversa: l’app virale che cambia il genere con un clic

È tornata FaceApp, l’applicazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per modificare foto e selfie, e stavolta ci permette di vedere come sarebbe il nostro volto se fossimo del genere opposto. Un filtro modifica infatti la foto per mostrare come sarebbe un uomo se fosse donna e viceversa.

L’app – disponibile per Android e iOS, era già diffusa tempo fa, quando consentiva di trasformare il proprio volto da giovane ad anziano, mostrando come sarebbe cambiato il nostro aspetto con l’invecchiamento. Tuttavia, aveva fatto discutere per possibili rischi legati alla privacy, dal momento che le informazioni sul trattamento dei dati personali erano poco chiare.

Ora però molti utenti sui social – da Facebook a Instagram – si stanno divertendo a trasformare non solo se stessi, ma anche politici e personaggi famosi: da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, passando per Cristiano Ronaldo e Nicola Zingaretti.

