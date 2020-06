WhatsApp, in arrivo un nuovo aggiornamento: cosa cambia e le novità

In arrivo un nuovo importante aggiornamento di WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica del gruppo Facebook di Mark Zuckerberg. Nelle ultime settimane, la app è migliorata permettendo di aggiungere più persone all’interno delle videochiamate, una richiesta fatta da molti utenti soprattutto durante i mesi della quarantena a causa del Coronavirus e che gli sviluppatori hanno assecondato. Un altro recente aggiornamento, invece, ha posto un freno alle spesso molto fastidiose catene di Sant’Antonio.

Ma vediamo cosa cambierà a breve per gli utenti di WhatsApp con il prossimo update. Finalmente sarà possibile utilizzare il proprio account su più dispositivi. Non bisognerà dunque più disconnettere il proprio device primario prima di potersi collegare con un altro dispositivo. Un limite segnalato da tempo da molti utilizzatori della popolare app, e che presto sarà superato.

L’azienda deve ancora comunicare la data ufficiale in cui questo importante aggiornamento sarà rilasciato. Per il momento la nuova funzionalità è in fase di test nella sua versione beta. Insomma, ancora un po’ di pazienza e questa tanto attesa novità sarà realtà. Da non escludere che da qui a breve, oltre al multi-device, WhatsApp introduca nuove funzionalità.

