Coronavirus e fake news, anche il colosso di messaggistica istantanea Whatsapp partecipa alla lotta alla diffusione di notizie false.

La prima arma messa in campo è lo stop all’inoltro cumulativo di messaggi. Addio ai messaggi di Whatsapp inoltrati a 4-5 amici o a 5-6 gruppi di amici: a partire da oggi, i messaggi sulla popolare app di chat potranno essere inoltrati ad una sola conversazione alla volta. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma, in un blogpost che lancia una nuova ‘etichetta’: “Lo scorso anno abbiamo presentato la funzione che consente di riconoscere i messaggi che sono stati inoltrati molte volte. Si tratta di un’etichetta dotata di una doppia freccia, che contraddistingue i messaggi di dubbia provenienza. A partire da oggi, questi messaggi potranno essere inoltrati a una sola chat alla volta” sottolinea il post.

Il potenziale di creare delle situazioni di emergenza ”fasulla” non fa altro che aumentare la già precaria situazione di crisi mondiale dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19 che l’intera popolazione mondiale sta vivendo. Per questo l’azienda di Mark Zuckerberg ha deciso di porre un ulteriore blocco alla diffusione delle notizie false e per farlo ha deciso di ”bloccare” letteralmente gli inoltri dei messaggi ad altri utenti.

Anche in Italia dunque gli utenti che solitamente usano WhatsApp ed inoltrano un messaggio saranno limitati in questa loro attività. Il cambiamento contribuirà sicuramente a mantenere la piattaforma così come è stata progettata: un’applicazione di messaggistica privata capace di mettere in contatto gli utenti senza creare però false notizie. E soprattutto ora in questa situazione di emergenza COVID-19 dove gli utenti hanno necessità di avere informazioni serie e veritiere.

Ecco che a partire da oggi chiunque potrà ”inoltrare” un messaggio ricevuto una sola volta. Gli sviluppatori di WhatsApp avevano modificato il codice della piattaforma qualche mese fa in modo tale che gli utenti non avrebbero potuto più inoltrare un determinato messaggio, anche non “fake”, a più di 5 persone della propria rubrica. Un sistema che avrebbe permesso di limitare la diffusione delle notizie non vere cercando dunque di bloccare la ormai conosciuta “catena di sant’antonio” pericolosa in caso di messaggi completamente fasulli.

Utile il servizio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che permette di ricevere informazioni sull’emergenza COVID-19 su WhatsApp disponibile ora anche in italiano. Per iniziare ad utilizzare il servizio, basterà salvare il numero +41 22 501 78 34 nella propria rubrica e poi digitare la parola “Ciao” in un messaggio WhatsApp.

