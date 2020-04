WhatsApp, il trucco per leggere i messaggi cancellati nelle chat

WhatsApp, se cancellano un messaggio inviato è possibile recuperarlo

Dopo il trucco che rivela se il partner ti tradisce, spunta un altra funzione che consentirebbe di leggere i messaggi cancellati nelle chat di WhatsApp. E’ quindi possibile recuperare il testo eliminato nell’app di messaggistica istantanea tra le più utilizzate al mondo.

La funzione che permette di eliminare i messaggi su WhatsApp anche dopo il loro invio è una novità recente. E se è vero che questa novità è stata accolta con grande entusiasmo dagli utenti, proprio perché consente di rimediare a eventuali errori, è altrettanto vero che quando si ricevono messaggi cancellati si vorrebbe sapere il loro contenuto.

Il trucco per recuperare i messaggi cancellati è in un’app gratuita. Si chiama WAMR e permette di leggere legalmente i messaggi eliminati. L’applicazione consente di registrare tutte le notifiche in entrata in modo tale da recuperare anche i messaggi che sono arrivati con esse. Lo rivela Tecnoandroid.it: “Basta scaricare l’app e tenerla attiva in background. In questo modo potrete garantire la memorizzazione di tutti i messaggi in arrivo grazie alle notifiche”.

