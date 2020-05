WhatsApp, il trucco per leggere i messaggi senza entrare nell’app

Dopo la funzione che consente di recuperare i messaggi cancellati nelle chat e dopo quella che rivela se il partner ti tradisce spunta un nuovo trucco che consente di leggere i messaggi su WhatsApp di nascosto, vale a dire senza entrare nell’applicazione. Questo metodo, infatti, consente di preservare la propria privacy e quindi di leggere i messaggi senza inviare la notifica, la cosiddetta doppia spunta blu, al mittente.

Vuoi leggere ma non vuoi rispondere? Per farlo basta scaricare un’app esterna che si chiama appunto Unseen – No Last Seen. Grazie all’app si potranno vedere tutti i messaggi WhatsApp, testo, audio, foto e video senza essere visti. L’app funziona anche su Telegram, Facebook Messenger, Instagram e Viber. In questo modo l’utente può leggere i messaggi ricevuti esternamente senza risultare online.

Come funziona? L’app Unseen intercetta tutti i messaggi che arrivano WhatsApp e li copia dentro la propria piattaforma. Per leggere i messaggi di nascosto basta quindi aprire Unseen e visualizzarli senza farlo sapere alla persona che lo ha inviato.

