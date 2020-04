WhatsApp aumenterà il numero di partecipanti alle videochiamate fino a 8

In tempi di Coronavirus molte persone hanno scoperto o riscoperto le videochiamate di gruppo, uno dei pochi modi per sentire in qualche modo vicini amici e parenti che non possiamo vedere e abbracciare dal vivo a causa della quarantena. Una delle applicazioni più usate è certamente WhatsApp, tanto che nei momenti più congestionati Mark Zuckerberg si è detto preoccupato per la tenuta dei propri server.

Ad oggi sulla popolare app di messaggistica è possibile fare una videochiamata al massimo con quattro persone contemporaneamente: un limite che verrà presto superato grazie al prossimo aggiornamento della versione beta. Stando a quanto riportato da WABetaInfo, infatti, sarà possibile aggiungere fino a otto partecipanti a una chiamata vocale o video di gruppo su WhatsApp.

Una novità non da poco soprattutto per chi ha molti amici o per chi le utilizza per lavoro e che finora ha preferito utilizzare altre app proprio in virtù di questo limite. Al momento questa novità è riservata a chi scaricherà la versione beta 2.20.50.25 su iOS o 2.20.133 su Android, ma non è ancora chiaro quando arriverà nella versione stabile dell’aggiornamento.

Secondo quanto riporta il sito che ha fornito l’indiscrezione, per poter avviare una chiamata WhatsApp con otto persone tutti gli altri utenti dovranno aver scaricato la versione beta aggiornata dell’applicazione. Se si vuole organizzare una videochiamata con un numero di persone superiore al limite, l’app chiederà quali si vogliono far partecipare.

