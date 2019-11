In arrivo nuovo aggiornamento di WhatsApp: ancora emoji e modalità notte

WhatsApp torna a stupirci: in un arrivo nuovo aggiornamento, con emoji diverse e la possibilità di selezionare la modalità notte. L’app di messaggistica di proprietà di Facebook continua a rinnovarsi e migliorarsi.

Una delle novità più interessanti è sicuramente quella legata alla dark mode: di modalità notturna si parla ormai da qualche mese e ora sembra arrivato il momento per sperimentarla sui nostri smartphone.

Al momento si attende una conferma ufficiale, ma probabilmente la novità sarà disponibile nel giro di una manciata di giorni. Ad annunciarlo è l’account Twitter “WABetaInfo”, attendibile e informato proprio sulle versioni beta di WhatsApp.

Nell’ultima versione – che dovrebbe essere la 2-19-297 – si è rimesso mano anche alla grafica, secondo le indiscrezioni. Alcuni dettagli hanno subito delle modifiche per rendere ancora più snella ed efficace l’interfaccia dell’app di messaggistica più diffusa in Occidente.

A subire delle modifiche importanti è stata proprio la schermata principale della piattaforma di messaggistica. Ovviamente tutto è stato rapportato anche alla modalità notturna, quindi colori e disegni sono stati rivisti e modificati.

Ma non solo dark mode. In arrivo nell’ultimo aggiornamento dell’app anche altre emoji. Nuove faccine personalizzate che renderanno ancora più simpatico e gradevole l’uso dell’app. Dovrebbero essere circa 230 le nuove emoji, introdotte in modo ufficiale qualche tempo fa.

Potrebbero interessarti Altro che iPhone, ora Apple guadagna dai servizi come iCloud e Apple Music Twitter vieta tutti gli spot politici sulla sua piattaforma Facebook down oggi 30 ottobre 2019: il social non funziona, numerose segnalazioni di problemi

WhatsApp applica le direttive Unicode 12 e così inserisce tutta una serie di emoji dedicate alle coppie omosessuali, ma anche ai disabili, oltre a integrazioni di cibi e giochi a tema. Insomma, WhatsApp cambia veste, ancora, e rende ancora più unica la piattaforma di messaggistica più amata.

WhatsApp come Snapchat: i messaggi si autodistruggeranno