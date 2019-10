WhatsApp come Snapchat: i messaggi si autodistruggeranno

WhatsAspp pensa ai messaggi che si autodistruggono

WhatsApp, l’app di messaggistica più famosa nel mondo occidentale, segue le orme di Snapchat e Telegram e pensa ai messaggi che si autodistruggono. Si chiama “Disappearing Messages” ed è l’opzione che permetterebbe all’utente di decidere se e in quanto tempo far scomparire il messaggio inviato.

A rivelarlo è il sito di tecnologia WaBetaInfo, che diffonde anche uno screenshot delle impostazioni della chat. Per ora, come annuncia il sito, si tratta di una versione beta (la numero 2.19.275) dell’app ed è pensata solo per il sistema operativo Android.

Secondo quanto si legge su WaBetaInfo, nelle impostazioni delle chat sarà possibile trovare la voce “Disappearing Messages”. Una volta cliccato su questa opzione, ci si trova davanti a tre possibilità: i messaggi potranno, infatti, sparire in un’ora, in cinque secondi o mai.

Come è facile intuire, selezionando 5 secondi e un’ora, i messaggi dopo il tempo stabilito si autodistruggeranno. Per ora questa opzione innovativa è stata pensata solo per le chat di gruppo, bisognerà aspettare per capire se la novità sarà estesa anche alle chat singole.

Soprattutto per ora non è noto quando l’aggiornamento dell’app sarà disponibile per i dispositivi Android. L’app di messaggistica più famosa al mondo, quindi, si appresta a cambiare i suoi connotati, assomigliando sempre di più al social network dei giovani per antonomasia: Snapchat.

La caratteristica principale di Snapchat, diffusissimo tra i più giovani, è che i messaggi si autodistruggono automaticamente senza lasciare traccia. Nel caso di Snapchat, l’utente può decidere se far sì che i messaggi spariscano da un secondo fino a 24 ore.

Ancora più particolare è Telegram. L’app di messaggistica che compete con WhatsApp e da sempre nota per essere tra le più sicure a livello di privacy dà all’utente la possibilità di creare delle chat segrete, che presentano un sistema di cifratura end-to-end che permettono esclusivamente a mittente e destinatario di accedere alla chat.

