Sugli iPhone arriva il riconoscimento facciale che funziona anche con mascherina

Sugli iPhone arriva il riconoscimento facciale che funziona anche con la mascherina

Tra i disagi, decisamente minori, provocati dall’emergenza Coronavirus, c’è anche quello del mancato riconoscimento facciale da parte dei possessori di iPhone a causa dell’utilizzo della mascherina. Un inconveniente, ovviamente non preventivato quando è stato ideato il Face ID, al quale la Apple ha deciso di porre rimedio attraverso l’ultimo aggiornamento del sistema operativo, rilasciato nella giornata di giovedì 21 maggio dall’azienda di Cupertino. Con iOS 13.5, infatti, sarà possibile sbloccare il telefono attraverso il riconoscimento facciale anche se si indossa la mascherina protettiva. A comunicarlo è stata la stessa Apple, la quale sottolinea che “iOS 13.5 rende più rapido l’accesso al campo di inserimento del codice sui dispositivi dotati di Face ID quando indossi una mascherina”.

Il trucco usato dai medici per rendere le mascherine più aderenti al viso

Un’altra importante novità presente nell’ultimo aggiornamento del software riguarda l’introduzione dell’Api, l’application programming interface, per le notifiche di esposizione per supportare le app delle autorità sanitaria pubbliche per il monitoraggio del contatto con il Covid-19. Per poter beneficiare di questa nuova funzione, però, bisognerà attendere il rilascio di Immuni, l’app sviluppata da Bending Spoons, che dovrebbe essere disponibile a fine mese.

