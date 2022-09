Vuelta 2022: finalmente Pedersen

Il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) ha conquistato in volata la tredicesima tappa della 77ma Vuelta Espana che portava i corridori da Ronda a Montilla attraverso 168 chilometri privi di difficoltà altimetriche. Il campione del mondo di Harrogate 2019 ha finalmente centrato il successo, dopo tre secondi posti in questa edizione della corsa spagnola, mettendo un’ipoteca praticamente definitiva sulla conquista della maglia verde della classifica a punti. Alle sue spalle, sull’arrivo in leggera salita, si sono piazzati il francese Bryan Coquard (Cofidis) ed il tedesco Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Invariata la classifica generale che vede il belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) conservare la maglia roja con un vantaggio di 2’41” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e di 3’03” sull’iberico Enric Mas (Team Movistar).

Com’era prevedibile la frazione, anche in considerazione di cosa attende i corridori nel fine settimana, è stata corsa a ritmi ridotti. Ovviamente non è mancata la tradizionale fuga di giornata che ha avuto come protagonisti il belga Julius van den Berg (EF Education EasyPost) e gli spagnoli Ander Okamika (Burgos BH) e Joan Bou (Euskalte-Euskadi). Partito dopo cinque chilometri, il trio, che ha avuto un vantaggio massimo di tre minuti, è stato ripreso ai meno nove dal traguardo.

Domani andrà in scena l’attesissima quattordicesima tappa. Si partirà da Montoro per arrivare, dopo 160 chilometri, ai 1.820 d’altitudine della Sierra de la Pandera, traguardo più volte decisivo nella storia della Vuelta Espana. Poco dopo meta corsa ci sarà da affrontare una prima asperità, il Puerto de Siete Pilillas. Resta, tuttavia, difficile immaginare che qualcuno tra gli uomini di classifica si muova prima dell’ascesa finale che porterà all’arrivo. Vedremo se la caduta di ieri avrà scalfito in qualche modo l’armatura finora immacolata del millennial fiammingo.