Vuelta 2021, 19esima tappa: Magnus cala il tris

Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) ha vinto la diciannovesima tappa della 76ma Vuelta Espana da Tapia a Monforte de Lemos. Al termine di 191 chilometri vallonati, le cui difficoltà erano tutte concentrate ad inizio corsa, il danese ha triplicato i suoi successi in questa edizione della corsa iberica, dopo quelli dell’ Alto de Cullera e Cordoba, precedendo il portoghese Rui Oliveira (UAE Emirates) e lo statunitense Quinn Simmons (Trek Segafredo), campione mondiale juniores 2019 ad Harrogate. Questi tre corridori era inserito in un sestetto che comprendeva anche l’italiano Andrea Gagioli (Deceuninck Quick Step), il francese Anthony Roux (Groupama FDJ) ed il belga Andreas Kroon (Lotto Soudal), giunti nell’ordine al traguardo. Questi sei era tutto ciò che restava dell’attacco di giornata andato via in partenza.

Cristallizzata la classifica generale con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) che comanda sul duo Team Movistar formato da Enric Mas e Miguel Angel Lopez, staccati rispettivamente di 2’30” e 2’53”. Domani va in scena il penultimo atto della Vuelta 2021. Si correrà da Sanxenxo Mos a Castro de Herville lungo 203 chilometri, l’ultima metà dei quali comprendenti ben cinque Gpm. Difficile, pero, che questo generi belligeranza tra gli uomini di classifica. I giochi sembrano ormai fatti per il tris in rosso del campione di Trbovlje domenica davanti al santuario più famoso del mondo.