Continuano, almeno in parte, i disservizi di Dazn, con l’app che trasmette la Serie A in tilt da ieri. Per questo la piattaforma sta cercando di metterci una pezza, fornendo a tutti i suoi abbonati un link alternativo per accedere alla visione delle partite. Questo pomeriggio alle 18.30 va infatti in scena Verona-Napoli, mentre questa sera spazio alla Juventus che ospita il Sassuolo. Due piazze, l’azzurra e la bianconera, tra quelle con il maggior numero di tifosi. Per questo anche oggi Dazn, con una mail agli utenti, ha inviato un link per accedere alla visione “lite” dei match, a cominciare da quello del Bentegodi.

Bisognerà poi inserire la mail legata al proprio abbonamento e si dovrebbe riuscire a vedere la partita. In attesa che il problema che impedisce l’autenticazione e l’accesso alla app, verificatosi anche in altri Paesi in cui Dazn è presente, venga risolto del tutto. Questo il contenuto della mail che gli abbonati alla piattaforma in streaming si sono visti recapitare in questi minuti: “Ieri abbiamo riscontrato problemi tecnici legati all’accesso alla nostra App. Ci scusiamo per il disagio causato. Qualora riscontrassi problemi nell’accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare il link qui sotto per vedere Verona-Napoli. Il link sarà attivo a partire dalle 18.00. Https….

Inserisci l’email con cui ti sei registrato a DAZN e guarda la partita. L’indirizzo email utilizzato per la registrazione ai servizi DAZN deve essere impiegato per il fine sopra indicato esclusivamente dal titolare dell’abbonamento DAZN. L’uso non autorizzato di tale indirizzo email da parte di soggetti diversi dal titolare dell’abbonamento a DAZN comporta un illecito di natura penale, qualificabile come accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615 ter del codice penale oltre a violare le condizioni di utilizzo e Carta dei Servizi DAZN. Stiamo lavorando il più velocemente possibile per risolvere il problema sulla nostra App. I nostri clienti sono davvero importanti per noi e, ancora una volta, siamo davvero dispiaciuti della problematica. Il Team DAZN”.

Per accedere a questo link alternativo, oltre a seguire quello fornito nella propria mail ricevuta da Dazn, si può andare su https://www.dazn.com/it-IT/help e da lì trovare tutte le indicazioni per seguire Verona-Napoli (o stasera Juventus-Sassuolo). Intanto l’Agcom ha chiesto a Dazn chiarimenti e di erogare indennizzi per i clienti. Anche la Lega Serie A vuole capire bene cosa stia succedendo, mentre la politica si sta muovendo per tutelare gli utenti.

In mattinata con un comunicato la piattaforma si è scusata e ha promesso rimborsi: “DAZN è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend”, si legge nel comunicato ufficiale.

“Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui DAZN è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione”, spiega Dazn.

E ancora: “Forniremo nuovamente un’alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario. In Italia, nel rispetto delle regole esistenti, provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l’impegno che ci prendiamo. Il Team di DAZN”.