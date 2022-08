Dazn in tilt. L’inizio della Serie A ha mandato in palla i sistemi della piattaforma in streaming che detiene i diritti del campionato, con molti abbonati che non sono riusciti ad accedere all’app per seguire la propria squadra del cuore in questa prima giornata della massima serie. Il down maggiore durante le partite di ieri sera, tanto che alla fine Dazn si è vista costretta a segnalare dei link alternativi per accedere alla visione dei match.

Poco fa la piattaforma, i cui problemi hanno riguardato anche altri Paesi come la Spagna e persino il Giappone, ha pubblicato una nota annunciando indennizzi per i propri abbonati colpiti dal disservizio: “DAZN è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend”, si legge nel comunicato ufficiale.

“Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui DAZN è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione”, spiega Dazn.

E ancora: “Forniremo nuovamente un’alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario. In Italia, nel rispetto delle regole esistenti, provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l’impegno che ci prendiamo. Il Team di DAZN”. Intanto i disservizi di ieri hanno scaldato anche la politica, con leader di primo piano come Carlo Calenda e Matteo Salvini (in piena campagna elettorale) che hanno twittato sul tema.

Nella giornata di oggi, dopo le segnalazioni di partiti come Pd e +Europa, è intervenuta anche l’Agcom. L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione fa sapere in una nota di aver chiesto alla piattaforma di streaming “chiarimenti urgenti” su quanto accaduto e “di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera dell’Autorità”. “A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute – si legge nella nota dell’Autorità – l’Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società sta operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata”. “Agcom – prosegue la nota – ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera adottata dall’Autorità. Agcom si riserva, a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria”.

Non solo. Come detto è scesa in campo anche la politica. Un tavolo urgente sarà convocato a breve dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. “Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Mise e l’AgCom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto”, ha scritto su Twitter l’ex campionessa di scherma.

Intanto questa sera si chiude la prima giornata di Serie A con altre due partite non di poco conto, visto che in campo ci saranno squadre molto seguite come Juventus e Napoli. A tal proposito la Lega Calcio, che riunisce i presidenti delle squadre della massima serie, ha inviato a Dazn una lettera nella quale si parla di “pregiudizio e danno irreparabile”, per i disservizi di ieri, e intima alla piattaforma di specificare “entro le 16 di oggi”, come “intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti”. “Questo – aggiunge la Lega – in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti”. Se i disservizi dovessero proseguire, proprio quest’anno che la piattaforma ha aumentato i prezzi degli abbonamenti, potrebbero aprirsi scenari di ogni tipo. La sensazione è che ne vedremo delle belle.