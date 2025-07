Il campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) ha vinto la tredicesima tappa del 112° Tour de France, la seconda del trittico pirenaico, una cronoscalata di 10.900 metri da Loudenvielle a Peyragudes. Il fuoriclasse di Komenda ha preceduto di 36 secondi un ottimo Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) con il terzo posto di Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), staccato di 1’20”, che ha completato una giornata trionfale per la Slovenia. La classifica generale assume connotati sempre più marcati con il figlio del Tricorno che ha portato a 4’07” il suo vantaggio sul danese. Si aggrappa disperatamente alla terza posizione, il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), andato oggi alla deriva. L’islamico fiammingo è ora distante in graduatoria 7’24” da Pogacar, incalzato a soli sei secondi dal sempre più positivo tedesco Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe).

In sede di presentazione si era definita breve e feroce la frazione contro il tempo odierna. Così è stato, con i primi tre, pur ben distanziati tra loro, che hanno scavato un solco netto rispetto agli altri. Pogacar ha dato l’impressione di non essere andato a tutta e, soprattutto, d’essere in pieno controllo della situazione. Vingegaard ha confermato d’essere in forma stratosferica anche se, difficilmente, questo basterà per fargli vincere il suo terzo Tour de France. La cotta odierna presa da Evenepoel potrebbe essere foriera di altre batoste considerando che Parigi è ancora lontana. Conservare il gradino più basso del podio dallo scoppiettante tandem Red Bull Lipowitz-Roglic sarà impresa ardua.

Domani andrà in scena la quattordicesima tappa. Tecnicamente parlando è la frazione regina di questa edizione della Grande Boucle. Si correrà lungo 183 chilometri fa Pau a Superbagneres de Luchon, affrontando le salite iconiche dei Pirenei. Considerando i quasi 5.000 metri di dislivello ci potrebbero essere aspettative di corsa movimentata. Attenzione, le ultime due frazioni potrebbero aver svuotato i serbatoi energetici dei corridori per cui c’è da aspettarsi che nei primi 70 chilometri, pianeggianti, prenda corpo un attacco numericamente consistente di uomini lontani in classifica. Nella seconda metà del percorso, la successione Tourmalet, Aspin. Peyresourde, per terminare con la salita conclusiva con l’arrivo a quota 1.804 metri, ci consegnerà il nome del vincitore di giornata mentre dietro sarà da vedere se Pogacar vorrà infierire ulteriormente sui suoi già stremati avversari.