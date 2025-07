Tour de France 2025: per un secondo Tadej perse la maglia

L’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post) ha conquistato per distacco la sesta tappa del 112° Tour de France, disputata lungo i 201 chilometri da Bayeux a Vire Normandie. Il vincitore della frazione di Fossombrone al Giro d’Italia 2023 ha preceduto di 2’43” lo statunitense Quinn Simmons (Lidl Trek) che ha regolato nello sprint per la piazza d’onore l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). L’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha ripreso il comando della classifica generale con un vantaggio minimo d’un secondo sullo sloveno Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates). Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), trionfatore ieri a cronometro, è terzo a 43″.

Dopo le consuete schermaglie iniziali ha preso corpo una fuga di otto corridori: Healy, van der Poel, Simmons, Storer, il colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), l’americano Will Barta (Movistar Team), l’altro gaelico Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla) e il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, l’inglese Simon Yates (Team Visma Lease a Bike). La UAE si è piazzata in testa al gruppo scandendo un ritmo che assicurasse il non eccessivo dilatarsi del vantaggio degli attaccanti. Ai meno 40 dal traguardo, dopo 100 chilometri di fuga, lo scatto di Healy ha rotto definitivamente l’equilibrio tra i fuggitivi. Tardivamente Simmons e Storer hanno tentato l’inseguimento al corridore della Repubblica d’Irlanda che ha aumentato in modo progressivo il suo margine. Van der Poel che, alletato dalla possibilità di riprendere la maglia gialla, era stato il principale animatore dell’attacco, è rimasto senza energie negli ultimi chilometri, perdendo due minuti in un batter d’occhio. A salvarlo, alla fine, è stato il desiderio di Pogacar di liberarsi del simbolo del primato.

Domani andrà in scena il settimo atto di questo Tour de France. Si correrà per 197 chilometri con partenza da Saint Malò e arrivo sul Mur de Bretagne. La parte conclusiva della tappa sarà un continuo saliscendi con un epilogo che dovrebbe regalare una sfida emozionante tra i grandi protagonisti di questa Grande Boucle.