Tour de France 2025, quinta tappa: vince Remco, Tadej in maglia gialla

Il campione olimpico e mondiale Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) ha vinto la quinta tappa del 112° Tour de France, una cronometro di 33 chilometri con partenza e arrivo a Caen in Bretagna. Il neo islamico fiammingo ha percorso la distanza in 36’42” alla straordinaria media oraria di 54 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di 16 secondi, si è classificato lo sloveno Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) che ha preceduto il mantovano Edoardo Affini (Visma Lease a Bike), terzo a 33″.

Il fuoriclasse di Komenda è la nuova maglia gialla. Pogacar può vantare 42″ in classifica generale su Evenepoel con il sorprendente francese Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels), terzo a 59″. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), incappato in una giornata negativa, è sceso in graduatoria al quarto posto, a 1’13” dalla maglia gialla. La frazione odierna è stata caratterizzata dal dominio del millennial belga cui hanno saputo resistere, parzialmente, solo Pogacar e Affini.

Il campione d’Europa a cronometro oggi non ha fatto rimpiangere Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), tornato a casa dopo soli 100 chilometri della prima tappa. Per l’Italia, sempre a digiuno di vittorie dal 2019, si tratta della seconda piazza d’onore in questa edizione dopo quella di Jonathan Milan (Lidl Trek) a Dunkerque.

Domani andrà in scena la sesta tappa, tutta in Bretagna, lungo i 201 chilometri da Bayeux a Vire Normandie. Il percorso sarà ricco d’insidie con ben sei GpM, seppur di terza e quarta categoria, disseminati sul percorso. Posizionata tra la crono odierna e l’arrivo di venerdì sul Mur de Bretagna, la frazione sarà soggetta alla voglia, o meno, dei corridori di darsi battaglia. Vedremo che tappa ne uscirà fuori.