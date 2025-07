Tour de France 2025: Jonathan Milan pone fine a un digiuno biblico

Il friulano Jonathan Milan (Lidl Trek) ha vinto, al termine d’uno sprint di gruppo, l’ottava tappa del 112° Tour de France, lungo i 171 chilometri che hanno portato I corridori da Saint-Meen-Le-Grand, in Bretagna, a Laval Espace Mayenne nella regione dei Paesi della Loira. Il toro di Buja ha preceduto due conquistatori di giornata al recente Giro d’Italia: nell’ordine, il belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike), primo a Siena, e l’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck), impostosi a Napoli. Nel contesto d’una classifica generale rimasta immutata, il campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) ha conservato la maglia gialla con un margine di 54″ sul fiammingo Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) e di 1’11” sul francese Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels).

Dopo tante frazioni in cui si è lottato dall’inizio alla fine, oggi il gruppo ha deciso di prendersela comoda. Solo dopo il traguardo che assegnava punti per la maglia verde, posto a Vitrè a metà percorso e conquistato da Milan, si è assistito a un pallido tentativo da parte di due componenti del Team TotalEnergies: Mathieu Burgaudeau e Matteo Vercher. I due francesi hanno inscenato un estemporaneo Trofeo Baracchi, forse per motivi pubblicitari, venendo ripresi ai meno 10 dal traguardo. Dopo qualche immancabile capitombolo, ha avuto luogo il momento tanto atteso da noi italiani con la prorompente progressione di Milan che ha mandato in archivio quasi sette anni di attesa dopo il successo di Nibali a Val Thorens l’ormai lontano 27 luglio 2019.

Domani andrà in scena unaltra frazione dedicata alle ruote veloci. La nona tappa, infatti, porterà i corridori da Chinon a Chateauroux attraverso 174 chilometri interamente pianeggianti. Sperare in un bis di Milan è più che legittimo.