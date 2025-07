Tour de France 2025: Ben Healy conquista la Bastiglia

Il vincitore del Giro d’Italia Simon Yates (Visma Lease a Bike) ha conquistato la decima tappa del 112° Tour de France lungo i 165 chilometri di continui saliscendi che hanno portato i corridori da Ennezat al Mont-Dore (Puy de Sancy) nel cuore del Massiccio Centrale. L’inglese ha preceduto di nove secondi l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) con l’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post) che ha guadagnato la terza moneta, staccato di 31″. Proprio grazie a questa prova, il corridore dell’isola verde ha conquistato la maglia gialla strappandola al campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates). Lo sloveno ora è secondo, staccato di 29″, con il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) terzo a 1’29”.

La grande attesa per questa frazione, presentata come il primo scontro tra i favoriti alla vittoria finale, è andata delusa. Con i big che se la sono presa comoda, a dare un senso alla corsa è stato l’attacco di 29 corridori che hanno raggiunto un vantaggio massimo di cinque minuti sul plotone della maglia gialla. Dopo che il francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ha fatto incetta di punti sui GpM, conquistando così la maglia a pois, il naturale processo di selezione per fatica ha lasciato in avanscoperta un sestetto composto da Healy, Yates, Arensman, lo statunitense Quinn Simmons (Lidl Trek) e gli australiani Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). Il britannico, che aveva lavorato con parsimonia nel corso della fuga, ha iniziato a forzare il ritmo ai piedi dell’ultima salita, quando mancavano 4.000 metri all’arrivo. Solo Arensman, parzialmente, ha limitato i danni mentre Healy, che aveva tenuto alto il ritmo per l’intera giornata, è riuscito, con le unghie e con i denti, a coronare il suo sogno giallo.

Domani il Tour, giunto quasi a metà strada, osserverà il primo dei due giorni di riposo previsti. Mercoledì 16 luglio la Grande Boucle riprenderà con l’undecima tappa con partenza e arrivo a Tolosa. Saranno 160 chilometri che, non necessariamente, potrebbero concludersi con un volatone di gruppo anche se, alla vigilia d’un durissimo trittico pirenaico, è difficile pensare che qualcuno vorrà disperdere eccessive energie.