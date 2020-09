Tour de France 2020, oggi la tredicesima tappa: Chatel Guyon-Pas de Peyrol (191 km)

Oggi, 11 settembre 2020, si corre la tredicesima tappa del Tour de France 2020 che va da Chatel Guyon a Pas de Peyrol, 191 chilometri e ben sette gran premi della montagna con arrivo in salita al Puy Mary a 1.589 metri di altitudine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul percorso di oggi.

Il percorso della 13a tappa

Al chilometro 25, si sale sul prima categoria del Col de Ceyssat, 10 chilometri al 6 per cento, poi senza tregua e praticamente senza discesa, Col de Guery, altri 8 chilometri al 5 per cento e Montee de la Stele di 6.8 chilometri al 5.7 per cento. Vetta al chilometro 85, poi lunga discesa verso il traguardo volante di Lanobre al chilometro 111. Da qui parte il duro finale, prima il Col de l’Estiade, 3.7 chilometri al 6.9 per cento, poi Cote d’Anglards, 3.5 chilometri al 6.9 per cento. Dopo una brevissima discesa si arriva attorno al chilometro 160 dove la strada sale praticamente incessantemente verso l’arrivo con altri due gpm. Il primo è il Col de Neronne (3.8 chilometri al 9 per cento con massime del 10 per cento) che inizia ufficialmente a Le Falgoux ma la strada sale già dieci chilometri prima con pendenze lievi, in vetta ci saranno 5 chilometri di falsopiano prima di imboccare il Pas de Peyrol per altri 5 chilometri di salita all’8.1 per cento di pendenza media ma massima del 15 per cento a un chilometro dall’arrivo e in generale gli ultimi due sono costantemente sopra l’11 per cento.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la tredicesima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

