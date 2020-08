Tour de France 2020: il calendario, tutte le date delle 21 tappe

Ci siamo: dal 29 agosto al 20 settembre si corre il Tour de France 2020, la corsa a tappe più importante del mondo condizionata – ovviamente – dalla pandemia di Coronavirus. I corridori percorreranno 3.483 chilometri: da Nizza fino al classico arrivo agli Champs Elyseé. In tutto 21 tappe. Ma quali sono le date? Quando si corrono le singole tappe? Di seguito tutte le informazioni con il calendario (date) del Tour de France 2020:

1a tappa – sabato 29 agosto: Nice – Nice (156 km)

2a tappa – domenica 30 agosto: Nice – Nice (187 km)

3a tappa – lunedì 31 agosto: Nice – Sisteron (198 km)

4a tappa – martedì 1 settembre: Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa – mercoledì 2 settembre: Gap – Privas (183 km)

6a tappa – giovedì 3 settembre: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

7a tappa – venerdì 4 settembre: Millau – Lavaur (168 km)

8a tappa – sabato 5 settembre: Cazères – Loudenvielle (140 km)

9a tappa – domenica 6 settembre: Pau – Laruns (154 km)

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

RIPOSO – lunedì 14 settembre

16a tappa – martedì 15 settembre: La Tour du Pin – Villard de Lans (164 km)

17a tappa – mercoledì 16 settembre: Grenoble – Méribel (168 km)

18a tappa – giovedì 17 settembre: Méribel – La Roche sur Foron (168 km)

19a tappa – venerdì 18 settembre: Bourg en Bresse – Champagnole (160 km)

20a tappa – sabato 19 settembre: Lure – La Planche des Belles Filles (crono, 36 km)

21a tappa – domenica 20 settembre: Mantes-la-Jolie- Paris-Champs-Elysées (122 km)

Streaming e tv

Dove vedere le tappe del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali. Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

