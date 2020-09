Tour de France 2020, oggi la 18esima tappa: Méribel-La Roche sur Foron (175 km)

Oggi, giovedì 17 settembre 2020, si corre la diciottesima tappa del Tour de France 2020 con partenza da Méribel e La Roche sur Foron (175 km). Ma qual è l’altimetria? E il percorso? Di seguito tutte le informazioni sulla tappa di oggi.

Il percorso della 18a tappa

Dopo il Col de la Loze il Tour de France 2020 propone la Meribel-La Roche sur Foron di 175 chilometri e ben 5 Gpm. Primi 25 chilometri non durissimi fino a Bourg Saint Maurice, poi si sale verso la Cormet de Roseland di 18 chilometri al 6 per cento. Si scende fino al chilometro 64 per affrontare il dente de la Cote de Route Villes, salita di terza categoria. Arrivati invece al chilometro 73 in località Beaufort si sale per 14 chilometri in vetta al Col de Saisies con una pendenza media del 6.4 per cento. Arrivati in cima ci saranno 15 chilometri di discesa per imboccare il Col d’Aravis, altri 6.7 chilometri al 7 per cento. Qui parte un lungo tratto di discesa per arrivare all’imbocco dell’ultima salita di giornata, si tratta del Montee du Plateau Glieres, 6 chilometri con pendenze medie dure dell’11 per cento e massime del 15 per cento a metà salita. Lo scollinamento è situato a 32 chilometri dal traguardo, 16 di discesa, poi ci sarà una piccola salitella non catalogata come Gpm, Col de Fleuries, con vetta a 10 dal traguardo, a seguire ultimi chilometri in discesa verso Roche sur Foron dove gli ultimi 500 metri sono in leggera salita.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la diciottesima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 14 settembre

16a tappa – martedì 15 settembre: La Tour du Pin – Villard de Lans (164 km)

17a tappa – mercoledì 16 settembre: Grenoble – Méribel (168 km)

18a tappa – giovedì 17 settembre: Méribel – La Roche sur Foron (175 km)

19a tappa – venerdì 18 settembre: Bourg en Bresse – Champagnole (160 km)

20a tappa – sabato 19 settembre: Lure – La Planche des Belles Filles (crono, 36 km)

21a tappa – domenica 20 settembre: Mantes-la-Jolie- Paris-Champs-Elysées (122 km)

