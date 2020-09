Tour de France 2020, oggi riposo

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, non si correrà alcuna tappa del Tour de France 2020. È in programma infatti il primo giorno di riposo. Domani, martedì 8 settembre, andrà in scena invece la decima tappa. Saranno 168,5 i chilometri che il gruppo dovrà affrontare da Ile d’Oleron a Ile de Re, per una frazione che si presenta totalmente piatta.

La classifica generale

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2020 dopo la nona tappa:

1 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 38h 40′ 01” – B : 21” –

2 Egan BERNAL GOMEZ EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 38h 40′ 22” + 00h 00′ 21” – –

3 Guillaume MARTIN GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 38h 40′ 29” + 00h 00′ 28” B : 4” –

4 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 38h 40′ 31” + 00h 00′ 30” – –

5 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 38h 40′ 33” + 00h 00′ 32” – –

6 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 38h 40′ 33” + 00h 00′ 32” – –

7 TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 38h 40′ 45” + 00h 00′ 44” B : 18” –

8 ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 38h 41′ 03” + 00h 01′ 02” B : 12” –

9 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 38h 41′ 16” + 00h 01′ 15” – –

10 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 38h 41′ 43” + 00h 01′ 42” – –

11 RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 38h 41′ 54” + 00h 01′ 53” – –

12 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 38h 42′ 03” + 00h 02′ 02” – –

13 BAUKE MOLLEMA 104 TREK – SEGAFREDO 38h 42′ 32” + 00h 02′ 31” – –

14 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 38h 43′ 23” + 00h 03′ 22” – –

15 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 38h 43′ 43” + 00h 03′ 42” – –

16 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 38h 43′ 43” + 00h 03′ 42” – –

17 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 38h 43′ 44” + 00h 03′ 43” – –

18 EMANUEL BUCHMANN 22 BORA – HANSGROHE 38h 45′ 46” + 00h 05′ 45” – –

19 SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 38h 46′ 09” + 00h 06′ 08” – –

20 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 145 ASTANA PRO TEAM 39h 08′ 52” + 00h 28′ 51” – –

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la nona tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

Potrebbero interessarti Un Tour all'ombra del tricorno (di S. Gambino) Francesco Totti è vicino al ritorno alla Roma: contatti con i Friedkin Finale Supercoppa volley femminile 2020 streaming e tv: dove vederla