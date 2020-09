Tour de France 2020, oggi la quindicesima tappa: Lione-Grand Colombier (174 km)

Oggi, 13 settembre 2020, si corre la quindicesima tappa del Tour de France 2020, con partenza da Lione e arrivo a Grand Colombier dopo 174,5 km. Una frazione caratterizzata da un arrivo in salita durissimo, per veri scalatori. Sul Massiccio del Giura sarà scontro diretto tra i big in chiave classifica generale. Scopriamo il percorso della tappa di oggi.

Il percorso della 15a tappa

Un tapppone alpino che chiude la seconda settimana di Tour, ultima frazione prima del secondo giorno di riposo. Primi 100 km senza particolari difficoltà, poi viene il bello. Il primo vero ostacolo di giornata è rappresentato dal Montée de la Selle de Fromentel, salita di 11,1 km all’8,1% di pendenza media. Allo scollinamento del GPM di prima categoria mancheranno circa 63 km al traguardo. Dopo una lunga discesa i corridori si troveranno ai piedi del Col de la Biche, altra salita di prima categoria, in questo caso si tratta di 6,9 km all’8,9% di pendenza media. I corridori dovranno affrontare nel finale l’ascesa più difficile, la Grand Colombier 17,1 km al 7,1% di pendenza media.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la quindicesima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

