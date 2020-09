Oggi, 12 settembre 2020, si corre la quattordicesima tappa del Tour de France 2020, con partenza da Clermont-Ferrand e arrivo a Lione dopo 194 chilometri. Una tappa che potrebbe vedere favoriti i velocisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul percorso di oggi.

Il percorso della 14a tappa

In tutto 194 chilometri, con partenza da Clermont-Ferrand e arrivo a Lione. Diversi i GPM di questa frazione, decisamente molto mossa. Si parte con la Cote du chateau d’Aulteribe (quarta categoria, 1 km all’8,4%), poi il Col du Bèal (seconda categoria, 10,2 km al 5,6%) e la Cote de Courreau (terza categoria, 4 km al 5,7%). Anche nel finale non mancano le insidie per i velocisti, che se vogliono giocarsi la vittoria in volata dovranno superare indenni negli ultimi 10 km altri due Gpm: la Cote de la Duchère (quarta categoria, 1,4 km al 5,6%) e la Cote de la Croix-Rousse (quarta categoria, 1,4 km al 4,8%) prima della discesa verso Lione.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la quattordicesima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

