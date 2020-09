Tour de France 2020, oggi la nona tappa: Pau-Laruns (153 km)

La nona tappa del Tour de France 2020 va a Pogacar. Lo sloveno ha vinto davanti a Roglic e Hirschi. Roglic nuova maglia gialla. 10″ di abbuono per Pogacar, che si vanno aggiungere ai 2″ presi sul Col de la Marie Blanque. Per Roglic invece 6″ per il secondo posto al traguardo e 5″ per la piazza d’onore sul GPM, dunque 11″ complessivi. Di seguito l’ordine d’arrivo della nona tappa:

1 Tadej POGACAR TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 03h 55′ 17” – B : 12” –

2 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 03h 55′ 17” – B : 11” –

3 Marc HIRSCHI MARC HIRSCHI 204 TEAM SUNWEB 03h 55′ 17” – B : 12” –

4 EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 03h 55′ 17” – – –

5 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 03h 55′ 17” – – –

6 BAUKE MOLLEMA 104 TREK – SEGAFREDO 03h 55′ 28” + 00h 00′ 11” – –

7 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 03h 55′ 28” + 00h 00′ 11” – –

8 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 03h 55′ 28” + 00h 00′ 11” – –

9 RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 03h 55′ 28” + 00h 00′ 11” – –

10 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 03h 55′ 28” + 00h 00′ 11” – –

11 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 55′ 28” + 00h 00′ 11” – –

12 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 03h 56′ 11” + 00h 00′ 54” – –

13 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 03h 56′ 11” + 00h 00′ 54” – –

14 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 03h 56′ 11” + 00h 00′ 54” – –

15 ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 03h 56′ 11” + 00h 00′ 54” – –

16 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 03h 56′ 11” + 00h 00′ 54” – –

17 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 03h 56′ 11” + 00h 00′ 54” – –

18 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 03h 56′ 11” + 00h 00′ 54” – –

19 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 145 ASTANA PRO TEAM 03h 56′ 31” + 00h 01′ 14” – –

20 SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 03h 58′ 29” + 00h 03′ 12” – –

La classifica generale

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2020 dopo la nona tappa:

1 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO – VISMA 38h 40′ 01” – B : 21” –

2 Egan BERNAL GOMEZ EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 38h 40′ 22” + 00h 00′ 21” – –

3 Guillaume MARTIN GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 38h 40′ 29” + 00h 00′ 28” B : 4” –

4 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 38h 40′ 31” + 00h 00′ 30” – –

5 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA – SAMSIC 38h 40′ 33” + 00h 00′ 32” – –

6 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 38h 40′ 33” + 00h 00′ 32” – –

7 TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 38h 40′ 45” + 00h 00′ 44” B : 18” –

8 ADAM YATES 161 MITCHELTON – SCOTT 38h 41′ 03” + 00h 01′ 02” B : 12” –

9 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 38h 41′ 16” + 00h 01′ 15” – –

10 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN – MCLAREN 38h 41′ 43” + 00h 01′ 42” – –

11 RICHIE PORTE 101 TREK – SEGAFREDO 38h 41′ 54” + 00h 01′ 53” – –

12 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 38h 42′ 03” + 00h 02′ 02” – –

13 BAUKE MOLLEMA 104 TREK – SEGAFREDO 38h 42′ 32” + 00h 02′ 31” – –

14 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO – VISMA 38h 43′ 23” + 00h 03′ 22” – –

15 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 38h 43′ 43” + 00h 03′ 42” – –

16 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 38h 43′ 43” + 00h 03′ 42” – –

17 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 38h 43′ 44” + 00h 03′ 43” – –

18 EMANUEL BUCHMANN 22 BORA – HANSGROHE 38h 45′ 46” + 00h 05′ 45” – –

19 SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 38h 46′ 09” + 00h 06′ 08” – –

20 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 145 ASTANA PRO TEAM 39h 08′ 52” + 00h 28′ 51” – –

Il percorso

Il Tour de France 2020 oggi, domenica 6 settembre 2020, è pronto a ripartire. Dopo la tappa di ieri (vinta da Nans Peters), i corridori sono pronti a rimettersi in sella per la nona tappa. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Seconda tappa pirenaica per il Tour de France 2020: Pau-Laruns di 153 chilometri con ben 5 Gpm. L’ultima salita sarà a 18 dal traguardo e potrebbe fare ancora selezione. Primi 50 chilometri facili dopo Pau con la sola Cote d’Artiguelove di quarta categoria, poi al chilometro 57 inizia il Col di Hourcere di 11 chilometri all’8.8 per cento di pendenza media. Breve discesa poi il terza categoria di 3 chilometri del Col de Soudet prima di iniziare a scendere per circa 20 chilometri fino al traguardo volante di Arette. Tratto vallonato prima di imboccare il Col d’Ichere di 4 chilometri al 7 per cento, poi da Escot inizierà l’ultima salita di giornata. Si sale sul Marie Blanque per 7 chilometri all’8.6 per cento di media e massime del 13 per cento. Si scollina a 18 dal traguardo, 10 di discesa e ultimi 8 pianeggianti fino al traguardo.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la nona tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

Potrebbero interessarti Gp Monza 2020 diretta LIVE: Hamilton in testa, Leclerc e Vettel out GP Monza 2020 streaming e tv: dove vedere la gara di Formula 1 Tour de France 2020: un pinguino sui Pirenei (di S. Gambino)