Tour de France 2020, oggi la dodicesima tappa: Chauvigny-Sarran (218 km)

Dodicesima tappa del Tour de France 2020 che va da Chauvigny per arrivare a Sarran dopo 218 chilometri. Dopo un paio di frazioni per velocisti, qui potremmo tornare a vedere le fughe.

Il percorso della 12a tappa

Una tappa molto diversa da quelle degli ultimi giorni, con quattro Gran Premi della Montagna inseriti, di cui l’ultimo, molto impegnativo, sarà posto a meno di 30 chilometri dal traguardo. Possibile dunque un arrivo in fuga. Dopo la partenza primi 70 chilometri abbastanza facili, poi la Cote de Saint Martin di 1.5 chilometri all’8.8%. Poi non ci sarà più pianura. Terreno vallonato, classico del territorio francese. Secondo Gpm la Cote d’Eyboleuf a 100 dal traguardo, segue un continuo sali e scendi fino alla Cote de la Croix du Pey, terza categoria di 4.8 chilometri al 6%. Mancheranno 50 chilometri al traguardo e un’altra salita, il Sac au May di seconda categoria di 3.8 chilometri al 7.7%. In vetta mancheranno poco più di 20 chilometri all’arrivo. Non è finita, perché arrivati a Sarran gli ultimi tre chilometri saranno in leggera salita.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la dodicesima tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

