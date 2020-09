Tour de France 2020, oggi la decima tappa: Château de l’Olèron-Saint Martin de Ré (168,5 km)

La decima tappa del Tour de France 2020 di oggi parte da Île d’Oléron Le Château-d’Oléron e arriva a Île de Ré Saint Martin de Ré dopo 168 chilometri.

Il percorso

Il Tour de France 2020 oggi, martedì 8 settembre 2020, è pronto a ripartire dopo la sosta di ieri. Una tappa completamente pianeggiante ma con il rischio vento, essendo quasi interamente sul mare. Una frazione di 168 chilometri, con l’arrivo di Ile de Rè Saint Martin de Rè che sembra essere stato disegnato per le ruote veloci del gruppo. La volata sembra essere il più probabile degli epiloghi ma come detto bisognerà fare molta attenzione a cosa potrebbe accadere con il vento quest’oggi, con il rischio di ventagli che rimane molto alto.

Tra i favoriti sicuramente gli sprinter: occhio quindi al belga della Jumbo-Visma Wout Van Aert, già a quota due successi, ed alla voglia di riscatto dei vari Sam Bennett, Caleb Ewan, Cees Bol ed Alexander Kristoff. Da non sottovalutare la maglia verde Peter Sagan.

Tour de France: streaming e diretta tv

Dove vedere la nona tappa del Tour de France 2020 in tv e live streaming? I diritti TV del grande evento sportivo sono stati acquistati sia dalla Rai sia da Eurosport, che trasmetteranno tutte le tappe in diretta sui loro canali (Eurosport 1 e Rai 2). Il Tour de France 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite RaiPlay.it, EurosportPlayer e Dazn.

Il calendario della settimana

Di seguito il calendario della seconda settimana:

RIPOSO – lunedì 7 settembre

10a tappa – martedì 8 settembre: Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

11a tappa – mercoledì 9 settembre: Chatelaillon – Poitiers (167 km)

12a tappa – giovedì 10 settembre: Chauvigny – Sarran (218 km)

13a tappa – venerdì 11 settembre: Châtel-Guyon – Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa – sabato 12 settembre: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

15a tappa – domenica 13 settembre: Lyon – Grand Colombier (175 km)

