Super Bowl 2021, vincitore: chi ha vinto la finale NFL

SUPER BOWL 2021 VINCITORE – Nella notte italiana tra il 7 e l’8 febbraio 2021 al Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, si è giocato il Super Bowl 2021 tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. A vincere la finale NFL sono stati i… notizia in aggiornamento…

I protagonisti delle squadre

Da una parte una leggenda, Tom Brady, l’uomo che ha già vinto il trofeo sei volte, trasformando il football americano in un marchio planetario, e che – dopo aver lasciato i New England Patriots – ha resuscitato anche i Tampa Bay Buccaneers; dall’altra un predestinato, il 25enne Patrick Mahomes III (Kansas City Chiefs), destinato a sostituirsi proprio al 43enne Brady nel cuore dei tifosi di questo sport. Da un lato del campo la squadra che ha conquistato il “Vince Lombardi Trophy” nel 2020, dall’altro la squadra che, per la prima volta in 55 anni di storia, ha la possibilità di giocare “in casa” la finale.

Lo stadio

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Super Bowl 2021, ma dove si è giocata la partita? La finalissima NFL tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers si è giocata al Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida. È stata la quinta volta che la manifestazione ha avuto luogo a Tampa e la terza in questo impianto, la prima dal Super Bowl XLIII del 2009. I Buccaneers sono stati la prima squadra a giocare il Super Bowl nel proprio stadio. Per la terza volta nella storia la finale si è tenuta per due anni consecutivi nello stesso Stato, dato che il Super Bowl LIV è stato giocato all’Hard Rock Stadium di Miami.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT

Potrebbero interessarti Super Bowl 2021, lo stadio dove si gioca la finale NFL A che ora inizia il Super Bowl 2021: l’orario della finale NFL Super Bowl 2021, i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show