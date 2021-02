Super Bowl 2021 in diretta tv e streaming: dove vedere la finale NFL

Super Bowl 2021 in tv e streaming: dove vedere la finale NFL

SUPER BOWL 2021 IN TV – Nella notte italiana tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021 al Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, si gioca il Super Bowl 2021 tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento, come da tradizione, avrà infatti il tradizionale Halftime Show (durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale). Dove vedere il Super Bowl 2021 in tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Mediaset? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Super Bowl 2021 in tv

La finale della NFL sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirla in chiaro, gratis, su Rai 2. Il collegamento con il Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, comincerà qualche minuto prima della mezzanotte, subito dopo la Domenica Sportiva: il racconto della partita sarà affidato a Vezio Orazi e a James Brockman “Brock” Olivo, ex giocatore NFL, ex CT della nazionale italiana e con un passato da allenatore proprio a Kansas City, mentre in studio, con Paolo Paganini, ci saranno Antonio Maggiora Vergano, uno dei giornalisti italiani più esperti di football americano, e Valerio Iafrate.

Streaming live

Il Super Bowl 2021 (Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers) sarà trasmesso in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna solo registrarsi) RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone e su quella a pagamento Dazn.

Lo stadio

Dove si gioca (stadio) il Super Bowl 2021 tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers? La finalissima si disputerà al Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida. Sarà la quinta volta che la manifestazione avrà luogo a Tampa e la terza in questo impianto, la prima dal Super Bowl XLIII del 2009. I Buccaneers saranno la prima squadra a giocare il Super Bowl nel proprio stadio. Per la terza volta nella storia la finale si terrà per due anni consecutivi nello stesso Stato, dato che il Super Bowl LIV è stato giocato all’Hard Rock Stadium di Miami.

Il 55esimo Super Bowl (edizione 2021) vedrà la presenze del pubblico nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19: sugli spalti saranno presenti 25.000 fan sui 65.890 posti del Raymond James Stadium di Tampa e 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati. Oltre ai supporter, lo stadio di Tampa sarà riempito con 30.000 sagome in cartone.

Cantanti

Quali saranno i cantanti del Super Bowl 2021? L’Half Time Show, ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro), sarà tenuto da The Weeknd. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo infarcito di alcune hit tra cui il brano virale “Blinding Lights” che abbiamo sentito più volte nei mesi scorsi. Sul palco, oltre a The Weeknd, anche Miley Cyrus. La popstar statunitense porterà sul palco il suo TikTok Tailgate, ovvero il suo nuovo spettacolo musicale: sarà uno show aperto a 7500 persone vaccinate. A cantare l’Inno Nazionale, prima dell’inizio della partita, sarà invece la coppia composta da Eric Church e Jazmine Sullivan. L’artista country e la cantante R&B avranno l’onore di interpretare The Star-Spangled Banner. H.E.R., ovvero il nome d’arte d’arte di Gabriella Wilson, intonerà America the beautiful.

