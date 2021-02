Super Bowl 2021, lo stadio dove si gioca la finale NFL

SUPER BOWL 2021 STADIO – Nella notte italiana tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021 a Tampa si gioca il Super Bowl 2021, la finale del campionato americano di football (NFL) tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs. Una partita molto attesa (come atteso è l’Halftime Show) che si disputerà in un impianto di tutto rispetto. Dove? Al Raymond James Stadium di Tampa, Florida.

Sarà la quinta volta che la manifestazione avrà luogo a Tampa e la terza in questo impianto, la prima dal Super Bowl XLIII del 2009. I Buccaneers saranno la prima squadra a giocare il Super Bowl nel proprio stadio. Per la terza volta nella storia la finale si terrà per due anni consecutivi nello stesso Stato, dato che il Super Bowl LIV è stato giocato all’Hard Rock Stadium di Miami.

Inizialmente fu Los Angeles a garantirsi l’organizzazione della finalissima del 2021. Tuttavia, il 23 maggio 2017 i proprietari delle franchigie NFL hanno deciso di spostare la sede della stessa a Tampa, facendo così slittare la città californiana al Super Bowl LVI, a causa di ritardi nella costruzione del SoFi Stadium dovuti alle pesanti precipitazioni abbattutesi sulla zona durante la prima parte dell’anno.

Le caratteristiche dello stadio

Il Raymond James Stadium è uno stadio di Tampa. Attualmente ospita le partite casalinghe dei Tampa Bay Buccaneers della NFL. È stato inaugurato il 20 settembre 1998 con una partita tra i Tampa Bay Buccaneers e i Chicago Bears. È oggi amministrato dalla Tampa Sports Authority, i Tampa Bay Buccaneers, NFL e la squadra di football della University of South Florida. Il 5 aprile 2020 avrebbe dovuto ospitare WrestleMania 36, l’evento più importante dell’anno della WWE, ma a causa della pandemia di COVID-19 che ha colpito tutto il mondo è stato spostato nella sede del Performance Center di Orlando, dove si è svolta a porte chiuse e pre-registrato. La capienza? 65857 (espandibile a 75000), ma per il Super Bowl 2021 ci saranno 25.000 fan di cui 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati come annunciato la scorsa settimana dal commissario della NFL Roger Goodell. La decisione di permettere ai tifosi di prendere parte all’evento è stata concordata con i funzionari della sanità pubblica, inclusi il CDC, il Dipartimento della Salute della Florida e gli ospedali e i sistemi sanitari della zona. Oltre ai supporter, lo stadio di Tampa sarà riempito con 30.000 sagome in cartone.

DOVE VEDERE IL SUPER BOWL 2021

