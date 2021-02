Super Bowl 2021, l’HalfTime Show con The Weeknd e Miley Cyrus

SUPER BOWL 2021 HALFTIME SHOW – La pandemia non ha fermato né il Super Bowl (Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers) né l’Halftime show, lo storico spettacolo nell’intervallo della finale NFL. Quindici minuti di grande spettacolo per le milioni di persone collegate in mondovisione che quest’anno sono stati affidati a The Weeknd e Miley Cyrus. Il celebre artista canadese classe 1990 ha offerto uno spettacolo infarcito di alcune hit tra cui il brano virale “Blinding Lights”. La popstar statunitense ha invece portato sul palco il suo TikTok Tailgate, ovvero il suo nuovo spettacolo musicale. Presenti allo stadio 25.000 fan sui 65.890 posti del Raymond James Stadium di Tampa di cui 7.500 erano operatori sanitari vaccinati. Ecco i video.

CHI HA VINTO IL SUPER BOWL 2021

A cantare l’Inno Nazionale, prima dell’inizio della partita, sarà invece la coppia composta da Eric Church e Jazmine Sullivan. L’artista country e la cantante R&B hanno avuto l’onore di interpretare The Star-Spangled Banner. H.E.R., ovvero il nome d’arte d’arte di Gabriella Wilson, intonerà America the beautiful.

Prima dello show

“Pepsi ha lavorato con alcuni dei più grandi artisti della musica nel corso degli anni, da Prince a Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars e più recentemente Jennifer Lopez e Shakira. Dopo un anno che è stato in gran parte privo di musica dal vivo, non vediamo l’ora di vedere The Weeknd trasformare il palcoscenico più grande del mondo con il suo talento e creatività illimitati, offrendo quella che sarà sicuramente una performance indimenticabile che sarà ricordata per gli anni a venire”, ha detto Todd Kaplan, VP marketing della Pepsi. Stando a quanto riporta Billiboard, oltre agli sponsor (Pepsi è il principale) The Weeknd avrebbe investito 7 milioni di dollari per creare lo show, finanziando quindi in prima persona il concerto che l’anno scorso, con il live di Jennifer Lopez e Shakira, ha attirato circa 102 milioni di spettatori.

Lo show dello scorso anno

Protagonista dell’Halftime show dello scorso anno furono Jennifer Lopez e Shakira. Ecco l’intero show:

Le due popstar latino-americane hanno ballato e cantato alcuni dei loro grandi successi, mentre l’esecuzione dell’inno nazionale statunitense pre partita NFL fu affidatato a Demi Lovato.

