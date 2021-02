Super Bowl 2021, i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show

SUPER BOWL 2021 CANTANTI – Nella notte italiana tra il 7 e l’8 febbraio 2020 negli Stati Uniti, al Raymond James Stadium di Tampa Bay, in Florida, si gioca il Super Bowl 2021 tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento avrà infatti il tradizionale Halftime Show. Ovvero uno spettacolo musicale che si svolgerà durante l’intervallo.

Ma quali saranno i cantanti del Super Bowl 2021? Durante l’intervallo dell’incontro), sarà tenuto da The Weeknd. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo infarcito di alcune hit tra cui il brano virale “Blinding Lights” che abbiamo sentito più volte nei mesi scorsi. Sul palco, oltre a The Weeknd, anche Miley Cyrus. La popstar statunitense porterà sul palco il suo TikTok Tailgate, ovvero il suo nuovo spettacolo musicale.

A cantare l’Inno Nazionale, prima dell’inizio della partita, sarà invece la coppia composta da Eric Church e Jazmine Sullivan. L’artista country e la cantante R&B avranno l’onore di interpretare The Star-Spangled Banner. H.E.R., ovvero il nome d’arte d’arte di Gabriella Wilson, intonerà America the beautiful.

DOVE VEDERE IL SUPER BOWL 2021

Pubblico

Il 55esimo Super Bowl (edizione 2021) vedrà la presenze del pubblico nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19: sugli spalti saranno presenti 25.000 fan sui 65.890 posti del Raymond James Stadium di Tampa e 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati come annunciato la scorsa settimana dal commissario della NFL Roger Goodell. La decisione di permettere ai tifosi di prendere parte all’evento è stata concordata con i funzionari della sanità pubblica, inclusi il CDC, il Dipartimento della Salute della Florida e gli ospedali e i sistemi sanitari della zona. Oltre ai supporter, lo stadio di Tampa sarà riempito con 30.000 sagome in cartone.

I cantanti dello scorso anno

Lo scorso anno il concerto è stato tenuto da Jennifer Lopez e Shakira: le due cantanti latino-americane sono state ingaggiate dagli organizzatori (ricordiamo che non è previsto un compenso per queste prestazioni) e hanno dato spettacolo con una performance davvero stellare. L’Inno Nazionale che precede l’incontro della NFL è stato invece cantato da Demi Lovato.

