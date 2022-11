Spagna, Luis Enrique ricorda la figlia scomparsa Xana: “È il suo compleanno, tanti baci amore mio”

“Oggi non si gioca solo contro la Germania, è un giorno speciale anche perché è il compleanno di Xana che avrebbe compiuto 13 anni”. È il giorno di Spagna-Germania ma per Luis Enrique il pensiero in questo 27 novembre va a sua figlia Xana, scomparsa nel 2019 a causa di un osteosarcoma. Il video condiviso su Instagram, mostra il tecnico delle Furie rosse in sella alla sua bicicletta, “Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo”, il messaggio struggente del c.t. spagnolo, che si era ritirato da tutti i suoi impegni professionali per stare al fianco della figlia malata.