La figlia di Luis Enrique morta a soli 9 anni: le cause della morte, la malattia

Il 29 agosto 2019 moriva a soli 9 anni la figlia di Luis Enrique, la piccola Xana. A dare notizia della tragedia fu lo stello ct della Spagna con un comunicato. A stroncare la bimba un grave tumore alle ossa. “Nostra figlia – informava una nota della famiglia – è deceduta oggi pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma”.

Oggi, 27 novembre 2022, giorno di Spagna-Germania, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022, Luis Enrique ha voluto ricordare la figlia: “Amore, ovunque tu sia, tanti baci e trascorri un grande giorno. Ti amiamo”, il messaggio video del ct della Spagna a Xana che oggi avrebbe compiuto 13 anni. In bicicletta nelle prime ore del mattino, Luis Enrique ha ricordato così la piccola. “Siamo già al 14esimo giorno di ritiro. Oggi non solo giochiamo contro la Germania. È un giorno molto speciale perché Xanita avrebbe compiuto 13 anni”, ha aggiunto.

Dal premier spagnolo Pedro Sanchez al Barca, dal Real alla federcalcio spagnola, da Nadal alla Roma, all’Inter e al Milan, furono tantissime le espressioni di cordoglio, un’ondata di commozione, abbracci, solidarietà, per un dramma che lasciò tutti sgomenti. Sotto shock anche l’Italia del calcio. “Non ho parole”, il messaggio di Sanchez, come di Sergio Ramos: “Xana sarà la nostra stella. Ci uniamo al dolore della famiglia Martinez Cullell e vogliamo condividere la gratitudine per il suo memorabile esempio di amore e tenerezza”.+

Oggi, 27 novembre 2022, giorno di Spagna-Germania, Luis Enrique chiederà ai suoi ragazzi una vittoria: non solo per il Mondiale ma anche per ricordare con un sorriso la figlia Xana, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore quando aveva solo nove anni. Il tecnico asturiano per stare vicino a sua figlia all’epoca si prese una pausa dal calcio. Poi la decisione di tornare.