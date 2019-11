Sorteggi gironi Euro 2020 streaming live e diretta tv: dove vederli

SORTEGGI GIRONI EURO 2020 STREAMING TV – Sabato 30 novembre 2019 alle ore 18 a Bucarest (Romania) si terrà il sorteggio dei gironi di Euro 2020, il primo Europeo di calcio itinerante che vedrà la gara d’esordio allo stadio Olimpico di Roma.

Sono, infatti, 12 i paesi che ospiteranno le gare della competizione continentale a cui l’Italia si è qualificata con uno straordinario rullino di marcia: tutte vittorie e un ottimo gioco.

Dove vedere i sorteggi dei gironi di Euro 2020 in streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Sorteggi Euro 2020: dove vederli in tv

I sorteggi verranno trasmessi in diretta tv in chiaro, gratis, sui canali Rai e via satellite su Sky Sport.

La cerimonia, organizzata dalla Uefa, è prevista per sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.

Sorteggi gironi Euro 2020: dove vederli in streaming

L’evento sarà visibile anche in live streaming attraverso tre piattaforme: sul sito della Uefa, su RaiPlay.it (servizio gratuito, previa registrazione mail o social) e su SkyGo (piattaforma riservata agli abbonati Sky).

I gironi

Questi i gironi noti ad oggi:

Gruppo A: Italia

Gruppo B: Russia, Danimarca

Gruppo C: Olanda

Gruppo D: Inghilterra

Gruppo E: Spagna

Gruppo F: Germania

Euro 2020: gli stadi dove si giocherà

Quali sono gli stadi in cui si giocheranno le partite di Euro 2020? Eccoli:

Stadio Olimpico (Roma, Italia)

Baki Olimpiya Stadionu (Baku, Azerbaigian)

Zenit Arena (San Pietroburgo, Russia)

Parken Stadion (Copenhagen, Danimarca)

Johann Cruijff ArenA (Amsterdam, Olanda)

Arena Nationala (Bucarest, Romania)

Wembley (Londra, Inghilterra)

Hampden Park (Glasgow, Scozia)

San Mamés (Bilbao, Spagna)

Dublin Arena (Dublino, Irlanda)

Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania)

Puskas Ferenc Stadion (Budapest, Ungheria)

