SORTEGGI EUROPA LEAGUE STREAMING TV – Oggi, venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 13 presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera, si svolgono i sorteggi dell’Europa League 2020 2021. Una nuova stagione sta per cominciare. Tre le squadre italiane protagoniste, che conosceranno così le proprie avversarie nella fase a gironi: Napoli, Roma e Milan. Ma dove è possibile seguire in diretta e in tv i sorteggi? E in streaming? TPI li seguirà live con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 13.

In tv

Il sorteggio sarà trasmesso da Sky che detiene i diritti di trasmissione delle partite della competizione europea: appuntamento sui canali Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Collegamento a partire dalle ore 12:45. In conduzione Leo Di Bello, ospiti Riccardo Trevisani e Giuseppe Bergomi per commentare i sorteggi e le avversarie delle italiane.

Sorteggi Europa League 2020 2021 in live streaming

Non siete in casa e non potete seguire in diretta il sorteggio? Niente paura. Gli abbonati Sky possono collegarsi con Sky Sport 24 e Sky Sport Football utilizzando SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Streaming presente anche su Now Tv, piattaforma che – previo abbonamento – consente di assistere alla programmazione di Sky. In alternativa potete collegarvi sul sito ufficiale dell’UEFA (www.uefa.com) che, come ogni anno, offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento. La diretta è visibile anche in live streaming su skysport.it.

I criteri dei sorteggi

Al sorteggio parteciperanno in totale 48 squadre: 18 entrano direttamente in gara a questo punto, 21 sono le vincitrici degli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di UEFA Champions League e 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (percorso Piazzate). Prima del sorteggio, le 48 squadre vengono suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.

Le fasce

Di seguito le fasce del sorteggio dell’Europa League 2020-2021:

PRIMA FASCIA

Arsenal (Ing)

Tottenham (Ing)

Roma (Ita)

Napoli (Ita)

Benfica (Por)

Leverkusen (Ger)

Villarreal (Spa)

Cska Mosca (Rus)

Braga (Por)

Gent (Bel)

Psv (Ola)

Celtic (Sco)

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagabria (Cro)

Sparta Praga (Cec)

Slavia Praga (Cec)

Ludogorets (Bul)

Young Boys (Svi)

Stella Rossa (Ser)

Rapid Vienna (Aut)

Leicester (Ing)

Qarabag (Aze)

Paok (Gre)

Standard Liegi (Bel)

Real Sociedad (Spa)

TERZA FASCIA

Granada (Spa)

Milan (Ita)

AZ (Ola)

Feyenoord (Ola)

Aek (Gre)

Maccabi Tel-Aviv (Isr)

Rangers (Sco)

Molde (Nor)

Hoffenheim (Ger)

Lask (Aut)

Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Zorya Luhansk (Ucr)

QUARTA FASCIA

Cluj (Rom)

Lille (Fra)

Nizza (Fra)

Rijeka (Cro)

Dundalk (Irl)

Liberec (Cec)

Anversa (Bel)

Lech Poznan (Pol)

Sivasspor (Tur)

Wolfsberg (Aut)

Omonoia (Cip)

Cska Sofia (Bul)

