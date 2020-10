Sorteggi Champions League 2020 2021 Juventus: il girone e le partite dei bianconeri

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2020 2021 JUVENTUS – Oggi, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 17 si svolgono a Ginevra, in Svizzera, i sorteggi della Champions League 2020 2021: quali sono i gironi e le partite della Juventus nella nuova Coppa dei Campioni?

La nostra diretta dei sorteggi

Sorteggi Champions League Juventus: i gironi

Scopriamo insieme i gironi della nuova Champions League, secondo i sorteggi effettuati oggi a partire dalle 17. Le squadre italiane qualificate sono Juventus, Inter, Atalanta e Lazio.

GRUPPO A: Bayern Monaco

GRUPPO B: Real Madrid

GRUPPO C: Porto

GRUPPO D: Liverpool

GRUPPO E: Siviglia

GRUPPO F: Zenit

GRUPPO G: Juventus

GRUPPO H: PSG

Squadre

Sono come di consueto 32 i club che si qualificano alla fase a gironi della Champions 2020 2021. Tra le squadre da battere sicuramente le più temibili restano Real Madrid e Barcellona, Liverpool e Manchester City oltre al Psg finalista. Le italiane che partecipano alla competizione sono Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Prima volta assoluta per Rennes e Istanbul Basaksehir, oltre a Krasnodar e Midtjylland. Ecco tutti i club qualificati:

SPAGNA : Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia INGHILTERRA : Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea

: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea GERMANIA : Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Mönchengladbach

: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Mönchengladbach ITALIA : Juventus, Inter, Atalanta, Lazio

: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio FRANCIA : Psg, Marsiglia, Rennes

: Psg, Marsiglia, Rennes PORTOGALLO : Porto

: Porto RUSSIA : Zenit St Pietroburgo, Lokomotiv Mosca, Krasnodar

: Zenit St Pietroburgo, Lokomotiv Mosca, Krasnodar BELGIO : Club Brugge

: Club Brugge UCRAINA : Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev

: Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev OLANDA : Ajax

: Ajax TURCHIA : Istanbul Basaksehir

: Istanbul Basaksehir AUSTRIA : Salisburgo

: Salisburgo DANIMARCA : Midtjylland

: Midtjylland GRECIA : Olympiacos

: Olympiacos UNGHERIA: Ferencvaros

Fasce e criteri dei sorteggi

Le 32 squadre sono suddivise in quattro fasce. La prima è composta dai detentori di Champions ed Europa League, oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking Uefa. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono stabilite dai coefficienti dei club: il valore è stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi cinque anni, contribuisce anche il coefficiente della rispettiva Federazione nello stesso periodo (prevale il più alto). Ecco le fasce per l’edizione 2020-2021:

Prima fascia: Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Juventus (Italia), Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo).

Seconda fascia: Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), Inter (Italia), Olympiacos (Grecia), Lazio (Italia), Krasnodar (Russia), Atalanta (Italia).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Russia), Olympique Marsiglia (Francia), Club Brugge (Belgio), Borussia Mönchengladbach (Germania), Istanbul Basaksehir (Turchia), Midtjylland (Danimarca), Rennes (Francia), Ferencvaros (Ungheria).

Come detto, la fascia 1 è formata dai vincitori di Champions ed Europa League insieme ai 6 campioni nazionali dal ranking più alto. Le fasce dalla 2 alla 4 sono invece determinate dal ranking per club attraverso i coefficienti Uefa. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa Federazione durante l’estrazione per la composizione dei gironi. Il sorteggio determinerà anche i gironi del percorso della Uefa Youth League.

