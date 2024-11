Sinner De Minaur streaming, orario e diretta tv: dove vedere il match delle Atp Finals di Torino

Questa sera, domenica 10 novembre 2024, alle ore 20.30 circa l’italiano Jannik Sinner debutta alle Atp Finals di Torino contro l’australiano Alex de Minaur. Si tratta del match d’esordio per il campione numero uno al mondo nel torneo che vede gli otto giocatori più forti sfidarsi nel torneo che chiude la stagione di tennis. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming e a che ora il match tra Sinner e De Minaur in programma oggi, 10 novembre 2024, per le Atp Finals? Ecco tutte le informazioni.

In tv e orario

Il match Sinner De Minaur è in programma oggi, 10 novembre 2024, alle ore 20.30 circa dalla Inalpi Arena di Torino, dove in questa settimana vanno in scena le Atp Finals 2024. Il match è proposto in chiaro gratis per tutti su Rai 2, in prima serata. La Rai infatti coprirà l’evento con un match al giorno in diretta, dando precedenza agli italiani in campo, vale a dire Sinner e la coppia di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Tutte le partite del torneo, compresa ovviamente questa, sono in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport.

Sinner De Minaur streaming live

Se non siete a casa potete seguire le Atp Finals con le partite di Sinner anche in streaming su Sky Go e NOW. Gli appassionati di tennis potranno seguire in chiaro una partita al giorno gratis in streaming su Rai Play.

Tabellone

Questi i due gruppi del tabellone delle Atp Finals 2024 in cui sono stati suddivisi gli otto giocatori. Djokovic è assente per infortunio:

Gruppo Ilie Nastase

Sinner

Medvedev

Fritz

De Minaur

Gruppo John Newcombe

Zverev

Alcaraz

Ruud

Rublev