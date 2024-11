ATP Finals 2024: il tabellone del torneo di Torino

Sono otto i grandi del tennis che si sfidano nell’ultimo torneo della stagione di tennis, le Atp Finals in programma a Torino dal 10 al 17 novembre. Chi sarà il nuovo re del tennis? Grande attesa per il numero uno al mondo, il campione altoatesino Jannik Sinner. Gli otto protagonisti sono Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev. In campo anche nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Una settimana intensa di grande tennis tra i migliori otto giocatori al mondo. Non ci sarà per infortunio Novak Djokovic. Vediamo ora il tabellone ufficiale con le sfide sorteggiate.

Gruppo Ilie Nastase

Sinner

Medvedev

Fritz

De Minaur

Gruppo John Newcombe

Zverev

Alcaraz

Ruud

Rublev

Alle Atp Finals si qualificano i primi otto classificati della Race Atp, più due riserve. La Race è una classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel corso dell’anno solare dai singoli giocatori. I punti, quindi, sono quelli conquistati dal 1° gennaio a oggi e non nelle ultime 52 settimane come nel ranking Atp.

Streaming e tv

Dove vedere le ATP Finals 2024? Appuntamento sui canali di Sky Sport, come Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per una copertura completa. Anche in streaming su Sky Go e NOW. Gli appassionati di tennis potranno seguire in chiaro una partita al giorno gratis sui canali della Rai e in streaming su Rai Play.