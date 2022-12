Rassicura gli appassionati di tutto il mondo Pelé, con un messaggio pubblicato sui social. Nelle scorse ore il quotidiano brasiliano Folha aveva parlato di un quadro clinico in netto peggioramento, tanto che l’ex calciatore non risponderebbe più alla chemioterapia e sarebbe stato trasferito nel reparto delle curve palliative dell’ospedale ‘Albert Einstein’ di San Paolo. O’ Rey ha però voluto mandare un messaggio per ringraziare quanti hanno voluto esprimere un pensiero per lui e per dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Sul suo profilo di Instagram, infatti, è stato pubblicato il bollettino dell’ospedale: “Pelé continua il trattamento e il suo stato di salute è stabile. Ha avuto una buona risposta anche alle cure per l’infezione respiratoria, e non presenta alcun peggioramento nelle ultime 24 ore”. Quindi il messaggio: “Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi. Sono forte, con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. Guardo anche il Brasile ai Mondiali! Grazie mille per tutto”.

Fra i primi a rispondergli c’è Kakà, che dice “continuiamo a pregare, Rei”. “Pray for the King @Pelé”. Il tweet è di Kylian Mbappé, anche lui in ansia per le condizioni di salute di Pelé. Anche una stella del Brasile di oggi, Vinicius Junior, ha voluto dedicare un pensiero, via social, a Pelé. Così ha postato la foto di uno degli striscioni apparsi ieri sugli spalti dello stadio in cui il Camerun ha battuto 1-0 la Seleçao, che aveva l’immagine del tre volte campione del mondo con la frase “Pelé get well soon”, ovvero “Pelé, rimettiti presto”. Sotto la foto Vinicius Junior scrive invece “Forza, Rei”.