Sono molto preoccupanti le notizie che arrivano dal Brasile sulle condizioni di salute di Pelè. Secondo quanto riporta “A Folha” , l’ex stella verde-oro non starebbe più rispondendo alla chemioterapia cui si è sottoposto dallo scorso settembre dopo essere stato operato per un tumore all’intestino e sarebbe stato trasferito nel reparto di cure palliative dell’ospedale Albert Einstein, dove si trova ricoverato da mercoledì 30 novembre. La drammatica indiscrezione del giornale brasiliano descrive quindi un quadro clinico in netto e veloce peggioramento. Secondo il quotidiano, le metastasi hanno aggredito anche i polmoni e il fegato.

Già nei giorni scorsi l’emittente ESPN rivelava che, al momento dell’ingresso in ospedale, l’ex calciatore presentava un evidente gonfiore su tutto il corpo. Il tutto mentre la figlia di Pelé parlava di un ricovero programmato da tempo e di una situazione assolutamente sotto controllo. L’ospedale ha divulgato una nota in cui si parla di “una infezione respiratoria che ha colpito il paziente. La patologia è stata trattata con antibiotici. La risposta alla cura è stata adeguata: il paziente è cosciente e si rilevano miglioramenti nello stato generale della sua salute”. A Folha però sostiene che Pelé sia ora sottoposto soltanto a cure palliative, trattamenti solitamente utilizzati per migliorare il più possibile la vita dei pazienti in fase terminale.