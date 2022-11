Preoccupano le condizioni di Pelé. Lo storico calciatore brasiliano, 82 anni, è stato ricoverato all’ospedale di San Paolo dopo aver riscontrato un gonfiore generalizzato su tutto il corpo e una insufficienza cardiaca scompensata: sarebbe grave. Pelé da tempo combatte con un tumore, ma le cure chemioterapiche delle ultime settimane non hanno avuto gli effetti desiderati sulla salute di O Rey.

Eppure nei mesi scorsi le condizioni di Pelé sembravano essere migliorate, o quanto meno stabilizzate, tanto che lo scorso aprile dopo l’ultimo ricovero si era parlato di controlli di routine successivi alla rimozione del tumore al colon di cui era affetto. La chemioterapia non avrebbe quindi dato i frutti sperati e le sue condizioni sarebbero preoccupanti. All’arrivo in ospedale per il ricovero d’urgenza Pelé sarebbe stato trovato in stato confusionale.

La figlia Kelly sui social ha smentito che la situazione sia così grave: “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui all’anno nuovo”. Ma per i giornali brasiliani le cose non starebbero così: “Il ricovero – scrive o Globo, il principale quotidiano del Paese – non era programmato. All’arrivo all’Einstein l’equipe medica che segue l’ex giocatore ha confermato un quadro di gonfiore generalizzato, un edema generale e un’insufficienza cardiaca da scompenso”.