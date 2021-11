Pallone d’Oro 2021, vince ancora una volta Messi. Beffato Lewandowski. Terzo Jorginho

Pallone d’Oro 2021, vincitore: chi ha vinto il prestigioso premio individuale

PALLONE D’ORO 2021 VINCITORE – Chi ha vinto il Pallone d’Oro 2021, la cui premiazione è andata in scena oggi – 29 novembre 2021 – a Parigi? A trionfare è stato ancora una volta Lionel Messi. Secondo Lewandowski. Terzo l’italiano Jorginho. Per la Pulce si tratta del settimo riconoscimento (due in più rispetto al grande rivale, Cristiano Ronaldo). “Ho voglia di inseguire nuovi traguardi. Non so quanto mi rimane, ma spero tanto perché mi diverto a giocare a calcio”, le parole di Messi. “Ringrazio i miei compagni del Barcellona, del PSG e sopratutto dell’Argentina. Questo premio è sopratutto per quello che abbiamo fatto in Coppa America. Notte speciale per me”.

Donnarumma miglior portiere dell’anno

Gianluigi Donnarumma è il vincitore del “Trofeo Yashin” riservato al miglior portiere. L’estremo difensore della Nazionale e del Paris Saint Germain era stato anche eletto come miglior giocatore di Euro2020.

Pallone d’Oro 2021, vincitore: la classifica

In attesa della proclamazione del vincitore del Pallone d’Oro 2021 ‘France Football’ ha svelato progressivamente la classifica, partendo tra coloro che si sono piazzati in fondo alla classifica dei Top 30. Terzo posto per Jorginho. Quarto Benzema, quinto Kante. Sesto posto per Cristiano Ronaldo, settimo per Mohamed Salah, ottavo per Kevin De Bruyne. Gianluigi Donnarumma, miglior giocatore di Euro2020, si è piazzato al decimo posto. Davanti a lui, al nono posto, il compagno di squadra nel Psg Kylian Mbappé. Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia campione d’Europa, si piazza tredicesimo. Un posto dietro, il compagno di squadra alla Juventus e in azzurro Leonardo Bonucci e dietro Romelu Lukaku, giunto dodicesimo. Neymar uno dei grandi delusi: il brasiliano del Psg si è piazzato soltanto al 16esimo posto, davanti all’ex compagno nel Barça Luis Suarez, 18esimo posto per il capitano della Danimarca, e centrale difensivo del Milan, Simon Kjaer, davanti a Mason Mount del Chelsea, 19esimo e a Riyad Mahrez del Manchester City che è 20esimo.

Al 29esimo posto a pari merito ci sono il difensore del Chelsea Cesar Azpilicueta, spagnolo che con i Blues ha vinto la Champions, alla pari con chi il trofeo lo ha conquistato nel 2018, ovvero il croato del Real Madrid Luka Modric. L’azzurro Nicolò Barella è invece 26esimo, alla pari con Gerard Moreno del Villarreal vincitore dell’Europa League e con Ruben Dias, difensore portoghese del Manchester City proclamato miglior giocatore della scorsa Premier League. L’altro interista Lautaro Martinez è invece 21esimo alla pari con il portoghese Bruno Fernandes del Manchester United. Soltanto 23esimo è il bomber dell’Inghilterra e del Tottenham Harry Kane, 24esimo è il ‘golden boy’ (classe 2002) del Barcellona Pedri e 25esimo Phil Foden del Manchester City.

Candidati

Di seguito la lista dei 30 candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2021: