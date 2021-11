Pallone d’Oro 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione

Stasera, 29 novembre 2021, alle ore 20,30 a Parigi si assegna il Pallone d’Oro 2021. Dopo lo stop dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria, torna l’appuntamento con la consegna del prestigioso premio ideato nel 1956 da France Football giunto alla sua 65esima edizione. Si cerca l’erede di Lionel Messi, vincitore nel 2019. Tra i 30 candidati c’è una nutrita rappresentanza della Serie A e ben cinque italiani laureatisi campioni d’Europa in estate: Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Barella, Jorginho, Kjaer e Lautaro Martinez. Nel corso dalla serata prevista anche la consegna del Pallone d’Oro femminile, del Trofeo Kopa e del Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del mondo, al miglior giocatore U21 e al miglior portiere. Dove vedere la premiazione del Pallone d’Oro 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, alle ore 20,30, a Parigi, Francia, si terrà la consegna del Pallone d’Oro 2021. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro – gratis – su Mediaset, Canale 20.

Pallone d’Oro 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà disponibile seguire la premiazione anche in live streaming su Now e sulla piattaforma SkyGo sempre a partire dalle ore 20,30.

Candidati

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la premiazione del Pallone d’Oro 2021, ma quali sono i 30 candidati? Ecco la lista completa: