A che ora inizia il Palio di Siena del 17 agosto 2024: l’orario della Carriera su La7

A che ora inizia il Palio di Siena del 17 agosto 2024 (dedicato alla alla Madonna dell’Assunta, rinviato ieri per pioggia) che verrà trasmesso in diretta tv su La7? La messa in onda della Carriera è prevista a partire dalle ore 18,50 (circa) su La7. La corsa vera e propria partirà delle ore 19 quando i cavalli usciranno nuovamente dal Cortile del Podestà. Poco dopo la mossa, salvo ulteriori cambi di programma.

L’uscita dei cavalli dall’Entrone verrà annunciata, come sempre dallo scoppio del mortaretto. Ad ogni fantino verrà consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicineranno al punto della mossa dove verranno tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere ad allinearsi. L’ordine di entrata verrà stabilito dalla sorte.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Palio di Siena del 17 agosto 2024, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 17 agosto 2024 la diretta partirà alle ore 18,50 (circa) e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.