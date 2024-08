Palio di Siena 16 agosto 2024: contrade, cavalli, fantini, drappellone e streaming live tv

Oggi, venerdì 16 agosto 2024, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Riccardo Guasco. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sul palio in programma oggi.

Contrade

Quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2024? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Scopriamo quali sono le 10 contrade che gareggiano oggi. Sette di queste gareggeranno di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Le restanti tre sono state invece sorteggiate lo scorso 7 luglio: si tratta di Chiocciola, Oca e Istrice.

Cavalli e fantini

Come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano al Palio di Siena del 16 agosto 2024? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2024? La sorte ha baciato la contrada della Selva, a cui è stato assegnato il campione in carica e vincitore dell’edizione del 2 luglio scorso (con il fantino Brigante e la contrada Onda): Tabacco. A esultare, anche i contradaioli di Valdimontone, Istrice e Oca, a cui sono andati in sorte i cavalli giudicati più forti: rispettivamente, Veranu, Viso d’Angelo e Ares Elce. La contrada del Leocorno invece gareggerà con Zentiles, il Nicchio con Brivido Sardo e la Lupa con Benitos. Seguono poi Zenis, per la contrada della Civetta, Canarinu per quella dell’Onda e Comancio per la Chiocciola. Tra i veterani spiccano Viso d’Angelo e Tabacco, che hanno corso rispettivamente cinque e sette volte il Palio di Siena. Gli esordienti sono invece Zentiles, Benitos, Canarinu e Comancio.

Dopo la Tratta e l’Assegnazione dei cavalli alle dieci Contrade partecipanti, le dirigenze si sono accordate con i fantini per formare le accoppiate in vista del Palio dell’Assunta. I fantini, però, potranno essere sostituiti in qualsiasi momento fino alla segnatura prevista per il 16 agosto. Ecco il quadro complessivo, con le contrade, i cavalli e i fantini di oggi.

Contrada della Selva: cavallo Tabacco; fantino Andrea Sanna

Contrada della Lupa: cavallo Benitos; fantino Dino Pes detto Velluto

Contrada Valdimontone: cavallo Veranu; fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Contrada dell’Onda: cavallo Canarinu; fantino Sebastiano Murtas detto Grandine

Contrada del Nicchio: cavallo Brivido Sardo; fantino Federico Guglielmi detto Tamurè

Contrada del Leocorno: cavallo Zentiles; fantino Elias Mannucci detto Turbine

Contrada della Civetta: cavallo Zenis; fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Contrada della Chiocciola: cavallo Comancio; fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo

Contrada dell’Oca: cavallo Ares Elce; fantino Carlo Sanna detto Brigante

Contrada dell’Istrice: cavallo Viso d’Angelo; fantino Giovanni Atzeni detto Tittia

Il programma di oggi, 16 agosto 2024

Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2024:

alle ore 7.45 Messa del Fantino, officiata dal Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico

alle ore 9 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia

alle ore 16.45 sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo

alle ore 16.50 ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico

alle ore 19 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio (l’ultimo accesso da via Duprè sarà chiuso alle 17.45).

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche in questa occasione sarà Bartolo Ambrosione, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Regolamento

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche). Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

DRAGO

GIRAFFA

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

NICCHIO

OCA

ONDA

PANTERA

SELVA

TARTUCA

TORRE

VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.

Palio di Siena 16 agosto 2024: il drappellone

Abbiamo visto programma e contrade del Palio di Siena del 16 agosto 2024, ma qual è il drappellone? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Riccardo Guasco. Un Drappellone giocato sui contrasti cromatici delle terre, i gialli e gli ocra del tufo, con i colori del cielo, dei palazzi, delle bandiere che sventolano a Siena durante il Palio in un grande universo di forme e colori d’ispirazione cubista. Dal cubismo e dal futurismo arriva la frammentazione delle forme tipiche del caleidoscopio, forme che si intersecano tra loro generando linee che guidano l’occhio in una discesa verticale, che idealmente parte dalla testa coronata della Madonna e va giù lungo linee diagonali fino alla Piazza del Campo. Si passa da una dimensione sacra a una dimensione più terrena del Palio, toccando la torre civica del palazzo comunale, i cavalli, i palazzi, fino a scendere sulla terra di Piazza con la sua caratteristica forma a semicerchio e la divisione in spicchi.

Streaming, tv e telecronista

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2024, in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2024 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.