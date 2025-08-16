Icona app
Home » Sport
Sport

Palio di Siena 16 agosto 2025, chi fa la telecronaca della Carriera su La7: giornalista e commentatore

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Chi fa la telecronaca del Palio di Siena del 16 agosto 2025 dedicato alla Madonna dell’Assunta in onda oggi su La7? A raccontare la storica gara in Piazza del Campo è il noto giornalista e telecronista calcistico Pierluigi Pardo. Al commento lo storico del Palio, Giovanni Mazzini.

Ma chi è Pierluigi Pardo? Romano del quartiere Trieste, si laurea in economia alla Sapienza di Roma nel 1999. Prodotto del Piccolo Gruppo di Michele Plastino (laboratorio di giornalismo e comunicazione che ha lanciato giornalisti come Sandro Piccinini, Massimo Marianella e Fabio Caressa), tra il 1999 e il 2001 si alterna tra il lavoro come marketing assistant brand manager alla Procter & Gamble, come telecronista di Tele+ e come conduttore radiofonico presso le emittenti romane. Dalla relazione con Lorenza Baroncelli, architetto e urbanista, ha avuto un figlio, Diego, nato nel giugno del 2022. Dopo aver a lungo lavorato a Sky Sport e Mediaset, dal 2 agosto 2018 è telecronista delle partite di cartello del campionato di Serie A trasmesse dalla piattaforma DAZN. Cura poi anche il format Parto con Pardo. Il 4 aprile 2022 ha preso il via su DAZN il suo nuovo programma di approfondimento del lunedì sera Supertele – Leggero come un pallone.

Cavalli

Abbiamo visto chi fa la telecronaca del Palio di Siena 16 agosto 2025, ma quali sono i cavalli in Piazza del campo oggi? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Eccoli con le rispettive contrade e fantini.

Leocorno: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro.
Civetta: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos.
Valdimontone: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola.
Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Ungaros.
Tartuca: Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu.
Aquila: Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda.
Drago: Diego Minucci su Zenis.
Pantera: Dino Pes detto Velluto su Viso d’Angelo.
Bruco: Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio.
Onda: Sebastiano Murtas detto Grandine su Veranu.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca