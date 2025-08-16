Palio di Siena 16 agosto 2025: contrade, cavalli, fantini, drappellone e streaming live tv

Oggi, sabato 16 agosto 2025, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Francesco De Grandi. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sul palio in programma oggi.

Contrade

Quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2025? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Scopriamo quali sono le 10 contrade che gareggiano oggi.

Pantera

Tartuca

Drago

Bruco

Giraffa

Aquila

Leocorno

Onda

Civetta

Valdimontone

Cavalli e fantini

Come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano al Palio di Siena del 16 agosto 2025? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Eccoli con le rispettive contrade e i fantini.

Leocorno: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro.

Civetta: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos.

Valdimontone: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola.

Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Ungaros.

Tartuca: Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu.

Aquila: Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda.

Drago: Diego Minucci su Zenis.

Pantera: Dino Pes detto Velluto su Viso d’Angelo.

Bruco: Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio.

Onda: Sebastiano Murtas detto Grandine su Veranu.

Il programma di oggi, 16 agosto 2025

Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2025:

alle ore 7.45 Messa del Fantino, officiata dal Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico

alle ore 9 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia

alle ore 16.45 sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo

alle ore 16.50 ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico

alle ore 19 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio (l’ultimo accesso da via Duprè sarà chiuso alle 17.45).

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che in questa occasione sarà Renato Bircolotti, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Regolamento

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche). Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

DRAGO

GIRAFFA

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

NICCHIO

OCA

ONDA

PANTERA

SELVA

TARTUCA

TORRE

VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.

Palio di Siena 16 agosto 2025: il drappellone

Abbiamo visto programma e contrade del Palio di Siena del 16 agosto 2025, ma qual è il drappellone? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Francesco De Grandi. Grandi ci presenta un Drappellone che appare subito suddiviso in tre parti, esattamente come i Tre Terzi della Città; una suddivisione anche metaforica, il sacro si figura nella parte alta, il profano con le Contrade nella parte in basso, il centro l’onirico, la magia, l’avvento di una carriera ancora da correre ma da molti già sognata, il miraggio, appunto di vedere il proprio barbero primo al bandierino e il nerbo alzato del proprio fantino.

I Cavalieri, monocromatici, si distinguono per un colore assai conosciuto, quello del tufo, un tutt’uno con l’anello di Piazza, eroi di questa magica Giostra, quest’ultimi con volto “non umano”, più simile a quello divino del mondo agreste e incontaminato della vita all’aperto e della libertà anche sfrenata, della cultura estiva e della fecondità, paiono danzare risultando di grande leggerezza nella loro lettura interpretativa.

Streaming, tv e telecronista

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2025, in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2025 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.