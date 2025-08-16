Palio di Siena 16 agosto 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Carriera

Oggi, sabato 16 agosto 2025 si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Francesco De Grandi. L’evento più atteso dell’anno torna ad infiammare la città toscana e i tanti appassionati in giro per il mondo. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Dove vedere il Palio di Siena del 16 agosto 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come avvenuto lo scorso anno, il Palio andrà in onda su La7: Sarà quindi la tv di Cairo a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Per anni era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 all’ultimo bando per i diritti tv dell’evento però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto la diretta su La7 partirà alle ore 16,45. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.

Palio di Siena 16 agosto 2025 streaming

Non solo tv. L’evento sarà visibile anche in live streaming attraverso il sito di La7 dove basterà accedervi per assistere alla corsa da pc, tablet e smartphone. Insomma, perdersi il Palio sarà veramente difficile.

Contrade

Abbiamo visto dove vedere il Palio di Siena del 16 agosto 2025 in diretta tv e live streaming, ma quali sono le contrade che corrono la Carriera di oggi?

Pantera

Tartuca

Drago

Bruco

Giraffa

Aquila

Leocorno

Onda

Civetta

Valdimontone

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).