Ultimo aggiornamento ore 16:04
Sport

Palio di Siena 16 agosto 2025: il programma della giornata, gli orari

di Antonio Scali
Palio di Siena 16 agosto 2025: il programma della giornata, gli orari

Qual è il programma di oggi per il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Tutto inizierà alle ore 7,45 per culminare dopo le 19 con la corsa vera e propria. La diretta tv su La7 è prevista a partire dalle ore 16,45. Di seguito il programma nel dettaglio:

  • alle ore 7.45 Messa del Fantino, officiata dal Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico
  • alle ore 9 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia
  • alle ore 16.45 sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo
  • alle ore 16.50 ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico
  • alle ore 19 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio (l’ultimo accesso da via Duprè sarà chiuso alle 17.45).

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche questa occasione sarà Renato Bircolotti, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Regolamento

Abbiamo visto il programma del Palio di Siena del 16 agosto 2025, ma qual è il regolamento? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche). Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA
BRUCO
CHIOCCIOLA
CIVETTA
DRAGO
GIRAFFA
ISTRICE
LEOCORNO
LUPA
NICCHIO
OCA
ONDA
PANTERA
SELVA
TARTUCA
TORRE
VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Sport / Eleonora Boi morsa da uno squalo: è ricoverata in ospedale
